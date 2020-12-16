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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Представитель РФ не явился на заседание Трехсторонней контактной группы

Представитель РФ Борис Грызлов не явился на заседание Трехсторонней контактной группы 16 декабря.

Как заявила украинская сторона, главной позицией остается обязательное выполнение Минских соглашений и реализация договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата.

— Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, — сообщил Леонид Кравчук.

Отмечается, что Украина будет настаивать на реализации следующих мер:

  • беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
  • освобождение удерживаемых лиц;
  • разблокирование российской стороной работы КПВВ;
  • финализация договоренности о девятнадцать участков разминирования;
  • финализация договоренности о четырех новых участка разведения;
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

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Кроме этого, Кабмин присоединится к выполнению всех технических условий, чтобы возобновить движение на КПВВ Счастье.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что боевики продолжают блокировать движение людей через пункты пропуска на линии разграничения.

Срыв новогоднего обмена пленными

В конце ноября стало известно, что боевики и РФ отказались от новогоднего обмена пленными в 2020 году.

Агрессор обвинил украинскую власть в невыполнении Минских договоренностей.

Глава российской делегации Борис Грызлов обвинил Украину в том, что освобождены в результате предыдущих обменов лица “подвергаются преследованиям”, что разрушает диалог относительно следующего обмена пленными.

Источник: ТКГ

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