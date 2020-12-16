Представник РФ не з’явився на засідання Тристоронньої контактної групи

Представник РФ Борис Гризлов не з’явився на засідання Тристоронньої контактної групи 16 грудня.

Як заявила українська сторона, головною позицією залишається обов’язкове виконання Мінських угод та реалізація домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату.

– Консолідована позиція лідерів держав Нормандського формату є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ, – повідомив Леонід Кравчук.

Зазначається, що Україна наполягатиме на реалізації наступних заходів:

безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування;

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

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Крім цього, Кабмін долучиться до виконання усіх технічних умов, аби відновити рух на КПВВ Щастя.

Раніше Держприкордонслужба України повідомляла, що бойовики продовжують блокувати рух людей через пункти пропуску на лінії розмежування.

Зрив новорічного обміну полоненими

Наприкінці листопада стало відомо, що бойовики та РФ відмовилися від новорічного обміну полоненими у 2020 році.

Агресор звинуватив українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

Голова російської делегації Борис Гризлов звинуватив Україну у тому, що звільнені внаслідок попередніх обмінів особи “зазнають переслідувань”, що руйнує діалог щодо наступного обміну полоненими.

Джерело: ТКГ