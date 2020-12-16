Министерство иностранных дел в 2021 году видит приоритетными направлениями работы ведомства — запуск Крымской платформы, как элемента противодействия российской агрессии, повышение эффективности взаимодействия с зарубежными украинцами и дипломатическую работу на новых географических направлениях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время стратегической дискуссии Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества.

— Среди приоритетов 2021 года тема противодействия российской агрессии на всех фронтах, безусловно, будет. Это будет год запуска Крымской платформы — новый элемент во всей архитектуре противодействия агрессии со стороны России. Это будет год иностранных украинцев — мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с зарубежными украинцами, — сказал Кулеба.

По словам министра, украинская дипломатия будет продолжать двигаться Азией и более предметно заниматься Африкой и Латинской Америкой.

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Также министр отметил, что еще одной большой интригой следующего года будут отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Планируется укрепление партнерства.

Давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы отметил, что принятая резолюция Генассамблеи ООН по русскому милитаризации Крыма является новым элементом давления на Россию.

По его мнению, принятие документа свидетельствует о том, что милитаризацию Крыма государством-оккупантом международное сообщество рассматривает как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.