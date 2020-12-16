Міністерство закордонних справ у 2021 році бачить пріоритетними напрямками роботи відомства – запуск Кримської платформи, як елементу протидії російській агресії, підвищення ефективності взаємодії із закордонними українцями і дипломатична робота на нових географічних напрямках.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час стратегічної дискусії Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства.

– Серед пріоритетів 2021 року тема протидії російській агресії на всіх фронтах, безумовно, буде. Це буде рік запуску Кримської платформи – новий елемент в усій архітектурі протидії агресії з боку Росії. Це буде рік закордонних українців – ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємин із закордонними українцями, – сказав Кулеба.

За словами міністра, українська дипломатія продовжуватиме рухатися Азією і більш предметно займатиметься Африкою та Латинською Америкою.

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Також міністр наголосив, що ще однією великою інтригою наступного року будуть відносини України із Сполученими Штатами Америки. Планується зміцнення партнерства.

Тиск на Росію

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби зазначив, що ухвалена резолюція Генасамблеї ООН щодо російської мілітаризації Криму є новим елементом тиску на Росію.

На його думку, ухвалення документу свідчить про те, що мілітаризацію Криму державою-окупантом міжнародне співтовариство розглядає як пряму загрозу безпеці та стабільності у регіоні.