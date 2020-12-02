Кулеба: Мы хотим больше учений НАТО в Украине

Украина продолжает двигаться к вступлению в НАТО и ожидает от Альянса План действий относительно членства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам заседания Североатлантического совета НАТО.

— Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий, — заявил Кулеба.

По его словам, ряд министров в своих выступлениях заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО.

Читайте: Ситуация на Донбассе не помешает Украине стать членом НАТО — Стефанишина

Также Дмитрий Кулеба пригласил страны-члены НАТО принять активное участие в реализации Крымской платформы, целью которой, в частности, является безопасность в регионе Черного моря.

По его мнению, участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством Альянса будет способствовать углублению взаимодействия в реагировании на кризисные ситуации и противодействии гибридным угрозам.

Поэтому на май 2021 год уже запланированы совместные командно-штабные учения Украина-НАТО Нерушимая стойкость.

Накануне бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина еще не может присоединиться к Альянсу. Но он убежден, что это в конечном итоге произойдет.

Однако, по словам генерала, НАТО уже сейчас должен принять в свои ряды Грузию.