Укравтодор расширяет горизонт планирования до 2025 года

Благодаря успешности президентской программы Большая стройка в 2020 году, Укравтодор впервые может себе позволить планировать свою работу на годы вперед. В частности, глава Укравтодора Александр Кубраков представил план мегапроектов до 2025 года.

Расширить горизонт планирования позволяет обоснованное положительное влияние Большой стройки на макроэкономику Украины в условиях кризиса.

Они сделают это

За 11 месяцев этого года Укравтодор отремонтировал 3,9 тыс. км дорог национального значения из 4 тыс. обещанных. По итогам года этот план будет выполнен на 100%, в этом уже нет сомнений ни у кого. Кроме того, отремонтированы 2 тыс. км местных дорог из 2,5 тыс. запланированных местными властями и программой Большая стройка.

Представляя итоги 11 месяцев этой программы, Кубраков озвучил и планы на 2021 год, согласно которым Укравтодор приведет в порядок еще 6,8 тыс. км. Вот как раз сейчас правительство и Верховная Рада готовят к утверждению проект Госбюджета на будущий год.

Без сомнения, Большая стройка получит достаточное финансирование, так как результат и качество дорожных работ уже стали всем очевидны – их высоко оценивают и украинские эксперты, и зарубежные институции.

Таким образом, совершенно логично, что в ведомстве Кубракова задумались о разработке более долгосрочного плана. В частности, он представил план так называемых мегапроектов до 2025 года.

Согласно этому плану, Украина ожидает $2 млрд инвестиций в ремонт 1 400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже есть заключенные договоренности.

Также до 2022 года Кубраков планирует отремонтировать дороги, ведущие к пограничным переходам.

— В этом году мы уже много сделали – привели в порядок дороги в Черниговской области в сторону Беларуси, в Черновецкой в сторону Румынии и Закарпатской области в сторону Словакии, а также дорогу к пункту Ягодин во Львовской области. Я был на этих пунктах пропуска и своими глазами видел, что это наши самые настоящие ворота экспорта, поэтому мы продолжим эту часть работы, — сказал он.

Согласно плану мегапроектов, будут обновлены 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен – в эту сумму входят также 30 новых КПП.

Вероятно, что опыт строительства новой бетонной трассы Решетиловка-Днепр, который будет завершен в следующем году, дал Укравтодру возможность подумать о расширении программы по строительству других цементобетонных дорог.

Поэтому Кубраков озвучил план до 2025 года, согласно которому таких дорог будет построено 2 900 км. Приоритетными направлениями станут трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

— Цементобетонные дороги важны по той причине, что в них практически нет импортной составляющей, цементных заводов в Украине много и они работают, — отметил Кубраков.

Если в этом году в порядок приведены 82 моста, включая такие знаковые долгострои, как мосты в Запорожье (по одному один из них движение будет открыто к концу декабря), то в планах ремонт еще 1 385 мостов.

Также до 2025 года Укравтодор намерен капитально построить Киевскую объездную дорогу и дорогу к Одесскому морскому порту, и отремонтировать еще один гигантский объект — Кременчугский мост. На это понадобится 28,7 млрд грн.

Наконец, в рамках партнерства с ЕБРР и другими международными финансовыми организациями, а также с частными инвесторами Укравтодор намерен отремонтировать еще несколько ключевых трасс.

Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн. Для сравнения – в 2020 году на ремонт дорог было выделено около 120 млрд грн. Эти цифры достаточно впечатляющие, особенно если учесть, что вливания в инфраструктуру происходят на фоне общего падения экономики и ВВП.

Но реализаторы Большой стройки смотрят в будущее с оптимизмом по той причине, что, как говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook, масштабная программа замедлила падение ВВП в этом году и окажет положительный эффект уже в ближайшем будущем.

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Почему все это возможно

Экономисты доказывают, что Украина с точки зрения макроэкономики успешно справляется с кризисом, вызванный коронавирусом.

— Все страны G7 и даже маленькая Грузия следовали четырем рекомендациям МВФ для преодоления кризиса Covid-19, — говорит старший экономист UEO Михаил Кухар.

Он напоминает, что МВФ рекомендовал делать безусловные выплаты утратившим работу, ввести кредитные каникулы для населения и бизнеса, а также налоговые каникулы и даже снизить налоги. Четвертая мера – сосредоточиться на финансировании инфраструктурных проектов.

Кухар считает, что по первым трем рекомендациям говорить особо нечего, так как Украина, по большому счету, их не выполнила. Но что касается инфраструктуры, то здесь наша страна стала одним из мировых лидеров.

Именно Большая стройка, ее масштабы и скорость стали фактором замедления падения ВВП, который мог бы упасть на 11%, а инфраструктурные проекты остановили падение до 3,7% в четвертом квартале этого года.

— Во время кризиса, а особенно во время карантина, люди не получают тех же доходов, что раньше, а потому начинают меньше потреблять. В этом случае нужно наращивать спрос со стороны государства, что и произошло в случае с Большой» стройкой, — сказал Кухар.

По словам экономиста, поскольку из первых трех рекомендаций МВФ было сделано немного, то и не было предмета анализа. А Большая стройка оказалась самым значительным вкладом государства в удержание экономики от падения.

Кухар сообщил, что весь пакет антикризисных мер составляет 111,2 млрд грн. Из них 37,4 млрд грн потрачены на поддержку населения прямыми выплатами, в частности, надбавкам к пенсиям. 9,9 млрд выплатили медикам, полицейским и военным и покупку оборудования. И, по его мнению, этого крайне мало.

— Как и весь народ я тоже было возмущен, что деньги из так называемого ковидного фонда весной начали направлять на дороги. Но теперь, в конце декабря, наше исследование показывает, что хорошо, что деньги были хотя бы потрачены на другие – не медицинские – проекты, это хорошо для нашей экономики. Да, на эти деньги можно было бы купить для каждой больницы кислородные станции, но этого сделано не было, зато Большая стройка помогла нам не скатиться в экономическую пропасть, — сообщил Кухар.

В этом плане на фоне остальных стран Украина выглядит довольно-таки неплохо, поскольку ее инфраструктура была и есть одной из самых отсталых, но она стала лидером по инвестициям в инфраструктуру.

— Украина находится среди мировых лидеров по инфраструктурным проектам. Отметим, еще в период предыдущего мирового кризиса 2008-2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов, как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса, — считают в Ukraine Economic Outlook.

Экономисты уверены, что как минимум в следующем году правительство продолжит программу по выходу из кризиса именно в формате Большой стройки, поскольку она доказала свою эффективность. В частности, в этом году Украина поднялась с 146 до 126 места в общемировом рейтинге качества дорог (The Legatum Prosperity Index).

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Кандидат экономических наук, доцент ConcordiaUA и ведущий Радио МВА Глеб Буряк считает, что инвестиции в дороги имеют долгосрочные перспективы. По его словам, вложения в инфраструктуру повышают продуктивность труда, то есть увеличивают долю ВВП на душу экономически активного населения.

— Как вы знаете, у нас принято считать ВВП на душу населения, но если мы выделим в отдельную категорию экономически активное население, то результаты будут более интересными. В качестве примера я хочу привести Китай. Как вы думаете, почему он так любит вкладывать деньги в инфраструктуру, например, даже строит целые города-призраки? Потому что такие проекты качественно влияют на макроэкономику, — сказал Буряк.

Он отметил, что Мировой банк, в частности, рассчитывает качество дорог с учетом уровня ВВП, то есть чем выше ВВП, тем выше должно быть качество дорог. Украина из 7 баллов соотношения ВВП к качеству дорог получила всего 3 балла. Индия получила 4,5 баллов. Что будет, если мы поднимем качество дорог на 1,5 балла?

— Из этого графика следует, что капитальные инвестиции в инфраструктуры положительно влияют на ВВП на душу экономически активного населения. В цифрах это выглядит так: на $1 млрд таких инвестиций приходится $607 на душу населения. Рост Индекса качества дорог всего на один пункт создает прирост $1,611 ВВП на душу экономически активного населения, — сказал Буряк.

Михаил Кухар отметил, что в ковидном фонде все еще остаются $30 млрд.

— И при таком варианте лучше бы мы взяли еще $20 млрд на дороги: так бы мы сохранили и создали рабочие места и создали новые объекты, — заявил Кухар.

Это и другие исследования стало одной из основ, на которой Укравтодор строит свою стратегию не на один год, а до 2025 года как минимум. И как бонус – мы не только спасаемся от краха экономики, мы получаем качественные дороги. А работы в этой сфере еще очень много.