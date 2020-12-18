Новый 2021-й год приближается, поэтому в Киеве уже установили новогоднюю елку. Тема новогоднего праздника в столице — Сказочный лес.

Когда зажгут елку

По традиции зажгут главную елку в День Святого Николая, в субботу, 19 декабря в 19.00.

Открытие локации, где можно будет посмотреть на новогоднюю красавицу и погулять в “сказочном лесу”, состоится на Софиевской площади.

Также наблюдать за действом можно будет в онлайн-трансляции, сообщили в КГГА.

Как выгладит елка

Организаторы празднования решили установить в этом году искусственную елку.

Гирлянда в холодно белом и зеленом цветах подобрана в тему Сказочного леса.

Украшенное дерево также шишками, желудями, белочками и грибами.

К слову, сначала на верхушку елки повесили “волшебную шляпу”, но впоследствии, по требованию публики, ее сняли, чтобы заменить на традиционную Вифлеемскую звезду.

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Главная елка страны 2021: откроют традиционно, гулять будут по-новому / 2 фотографии

Как будет происходить празднование

Праздничные локации на Софиевской площади обустроят в стиле волшебного леса.

В условиях распространения коронавируса власти решили отказаться от фуд-кортов, концертов и анимационных программ.

Однако в столице можно будет посмотреть творческие инсталляции, сфотографироваться в фотозоне, приобрести сувениры, напитки и закуски.

Среди развлечений также каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка.

Карту праздничных локаций в Киеве можно найти на нашем сайте.

Фото: Folk Ukraine, ludmila_ukraine