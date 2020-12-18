Новий 2021-й рік наближається, тому в Києві вже встановили новорічну ялинку. Тема новорічного свята у столиці – Казковий ліс.

Коли засвітять ялинку

За традицією засвітять головну ялинку на День Святого Миколая, в суботу, 19 грудня о 19.00.

Відкриття локації, де можна буде подивитися на новорічну красуню та погуляти в “казковому лісі”, відбудеться на Софіївській площі.

Також спостерігати за дійством можна буде в онлайн-трансляції, повідомили в КМДА.

Як виглядає ялинка

Організатори святкувань вирішили встановити цього року штучну ялинку.

Гірлянду в холодно білому і зеленому кольорах підібрано до теми Казковий ліс.

Прикрашене дерево також шишками, жолудями, білочками і грибами.

До слова, спочатку на верхівку ялинки повісили “чарівний капелюх”, але згодом, на вимогу публіки, його зняли, щоб замінити на традиційну вифлеємську зірку.

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Головна ялинка країни 2021: відкриють традиційно, гулятимуть по-новому / 2 фотографии

Як відбуватиметься святкування

Святкові локації на Софіївській площі облаштують у стилі чарівного лісу.

В умовах поширення коронавірусу влада вирішила відмовитися від фуд-кортів, концертів та анімаційних програм.

Однак у столиці можна буде подивитися творчі інсталяції, сфотографуватися у фотозоні, придбати сувеніри, напої та закуски.

Серед розваг також ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.

Карту святкових локацій у Києві можна знайти на нашому сайті.

Фото: Folk Ukraine, ludmila_ukraine