У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру. За допомогою нього місцеві підприємства ухилялися від податків, чим завдали збитки державі у розмірі 1 млрд грн.

Організація, яку очолив місцевий бізнесмен, пропонувала послуги виведення грошей через штучно створені компанії. За даними слідства, за 2019-2020 роки через конвертцентр пройшла сума у 1 млрд грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість грошей у різних валютах: €230 тис., близько 4 млн грн, понад $220 тис. і £20 тис. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру.











Збитки у 1 млрд: на Дніпропетровщині викрили механізм ухилення від податків / 3 фотографии

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