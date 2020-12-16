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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Из Украины нелегально пытались вывезти военное оборудование

В Николаеве транспортная авиакомпания пыталась нелегально вывезти в одну из стран Ближнего Востока оборудование, которым комплектуют военно-транспортные самолеты.

Контрразведчики СБУ помешали незаконному вывозу.

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Фигуранты дела скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который должен был вылететь за пределы Украины.

У компании не было необходимых разрешительных документов Государственного экспортного контроля Украины.

  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
  • Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально
Из Украины нелегально пытались вывезти военное оборудование / 4 фотографии

Продукция отправлена на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос об открытии уголовного производства.

Почти 300 кг янтаря в мешках

В декабре из аэропорта Борисполь в Китай пытались вывезти рекордную партию необработанного янтаря.

Общий вес изъятого камня составил 285 кг.

Груз на 13 мест отправитель задекларировал как вещи.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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