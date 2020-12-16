Военное оборудование из Николаева пытались вывезти нелегально

В Николаеве транспортная авиакомпания пыталась нелегально вывезти в одну из стран Ближнего Востока оборудование, которым комплектуют военно-транспортные самолеты.
Контрразведчики СБУ помешали незаконному вывозу.
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Фигуранты дела скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который должен был вылететь за пределы Украины.
У компании не было необходимых разрешительных документов Государственного экспортного контроля Украины.
Продукция отправлена на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос об открытии уголовного производства.
Почти 300 кг янтаря в мешках
В декабре из аэропорта Борисполь в Китай пытались вывезти рекордную партию необработанного янтаря.
Общий вес изъятого камня составил 285 кг.
Груз на 13 мест отправитель задекларировал как вещи.