Карантин в Україні: список обмежень з 19 грудня

15 грудня Кабмін затвердив перелік карантинних обмежень, які діятимуть на всій території України з 19 грудня 2020 року.

З 19 грудня 2020 року до 8 січня 2021 року в країні заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більше ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутня більше ніж одна особа на 10 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00 (крім доставки та замовлень навинос).

проведення розрахункових операцій припиняється після 22.00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01.00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше ніж однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі між присутніми має бути дистанція у 1,5 м.

Читайте: Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 – що саме буде під забороною

Карантин в Україні