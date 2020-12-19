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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Нові карантинні обмеження з 19 грудня – список

15 грудня Кабмін затвердив перелік карантинних обмежень, які діятимуть на всій території України з 19 грудня 2020 року.

З 19 грудня 2020 року до 8 січня 2021 року в країні заборонено:

  • проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більше ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;
  • проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;
  • приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутня більше ніж одна особа на 10 кв. м;
  • робота закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00 (крім доставки та замовлень навинос).
  • проведення розрахункових операцій припиняється після 22.00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01.00;
  • релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше ніж однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі між присутніми має бути дистанція у 1,5 м.

Читайте: Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 – що саме буде під забороною

Карантин в Україні: список обмежень з 19 грудня

Карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.

Джерело: Урядовий портал

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