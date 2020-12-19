Открытие главной елки в Киеве: как прошла церемония (ФОТО и ВИДЕО)

В Киеве на Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. В этом году церемония несколько отличалась от предыдущих лет.

Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не было традиционного парада и концерта. Но все же это не помешало сотням людей прийти на открытие.

Не обошлось в этом году и без других курьезов. Загорелся один из шариков, который является частью праздничной иллюминации на Софийской площади. Елка, как и никто из присутствующих, от возгорания не пострадали.

— Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади зажгли пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды, которое ликвидировали с помощью порошкового огнетушителя. Пострадавших в результате данного происшествия нет, — сообщили в ГСЧС.

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Из-за карантина в этом году отказались от фуд-кортов, но работают детские аттракционы, также можно приобрести горячие напитки. Вблизи елки размещены фотозоны.

Главная елка в этом году искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 1,5 тыс. игрушек, среди которых белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы.











Сотни людей и возгорание гирлянды: как в Киеве зажгли главную елку страны / 3 фотографии

Но полюбоваться киевляне смогут не только елкой на Софийской площади. Ведь организаторы разработали в столице новогодний пешеходный маршрут по праздничным локациям города, длиной восемь километров.

Карту праздничных новогодних локаций в Киеве можно посмотреть в нашем материале.

Фото: Folk Ukraine