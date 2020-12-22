В Украине наблюдается тенденция, когда люди отказываются от сказочных персонажей, таких как Дед Мороз и Снегурочка, и несмотря на это, дети все равно ждут от них подарки.

Факты ICTV пообщались с главным Дедом Морозом Украины Валерием Потемкиным, чтобы узнать о нем больше.

На вопрос, почему люди еще верят в сказку, Дед Мороз ответил так.

— Знаете, в 1320 году была эпидемия, через сто лет она повторилась, и так — сколько мы живем. И вот, она снова наступила в 2020 году. На этом фоне, конечно, у людей меняется душевное, эмоциональное состояние. Но они не перестают верить в чудеса и в Деда Мороза.

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Дед Мороз высказался по поводу ежегодных поздравлений президентов Украины. Он уже более 20 лет находится на посту главного Деда Мороза страны, поэтому имел возможность поздравить практически всех президентов Украины.

— Каждый президент, премьер-министр или другое уполномоченное лицо верит в сказку. Знаете, президенты — самые маленькие дети. Они всегда так радуются, когда я прихожу к ним в новой шубе с посохом и поздравляю их.

Некоторые историки утверждают, что Дед Мороз был инструментом пропаганды советской власти, и в рамках декоммунизации его должен сменить Святой Николай. Но Дед Мороз считает иначе.

— Дед Мороз не имеет привязки к советской власти или к какой-либо политической партии. Я не политик, я — сказочный персонаж. У этого персонажа столетняя история, которая с этим точно не связана.

Однако Дед Мороз утверждает, что в Святого Николая следует верить так же, как и в Деда Мороза. Он святой дух, который помогает людям с неба, а Дед Мороз — помогает физически и словесно.

Также Дед Мороз рассказал, что в работе ему помогают спонсоры, которые покупают подарки, ведь их не хватает. Он добавил, что уже открыт Фонд Главный Дед Мороз страны, где они помогают детям из детских домов и пожилым людям в пансионах.

Со следующего года Деду Морозу можно будет легко написать письмо — откроется его личный сайт.

Напоследок любимец детей пожелал всем украинцам крепкого здоровья, добра и гармонии.