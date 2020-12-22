В Україні спостерігається тенденція до відмови від казкових персонажів, таких як Дід Мороз та Снігуронька, та попри це, діти все одно чекають від них подарунки.

Факти ICTV поспілкувалися з головним Дідом Морозом України Валерієм Потьомкіним, аби дізнатися про нього більше.

На запитання, чому люди ще вірять у казку, Дід Мороз відповів так.

– Знаєте, у 1320 році була епідемія, через сто років вона повторилась, і так – скільки ми живемо. І от, вона знову настала у 2020 році. На цьому тлі, звісно, що в людей змінюється душевний, емоційний стан. Але вони не перестають вірити у дива та в Діда Мороза.

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Дід Мороз висловився з приводу щорічних привітань президентів України. Він уже понад 20 років перебуває на посаді головного Діда Мороза країни, тому мав можливість привітати практично всіх президентів України.

– Кожен президент, прем’єр-міністр чи інша уповноважена особа вірить у казку. Знаєте, президенти – найменші діти. Вони завжди так радіють, коли я приходжу до них у новій шубі з посохом і вітаю їх.

Деякі історики стверджують, що Дід Мороз був інструментом пропаганди радянської влади, і у рамках декомунізації його має змінити Святий Миколай. Але Дід Мороз вважає інакше.

– Дід Мороз не має прив’язки до радянської влади чи до будь-якої політичної партії. Я не політик, я – казковий персонаж. У цього персонажа столітня історія, яка з цим точно не пов’язана.

Проте Дід Мороз стверджує, що у Святого Миколая треба вірити так само, як і в Діда Мороза. Він святий дух, який допомагає людям з неба, а Дід Мороз – допомагає фізично та словесно.

Також Дід Мороз розповів, що у роботі йому допомагають спонсори, які купують подарунки, адже їх не вистачає. Він додав, що вже відкрито Фонд Головний Дід Мороз країни, де вони допомагають дітям із дитячих будинків та літнім людям у пансіонах.

Із наступного року Дідові Морозові можна буде легко написати листа, адже відкриється його особистий сайт.

На останок улюбленець дітлахів побажав усім українцям міцного здоров’я, добра та гармонії.