Строительство качественных дорог в Украине будет продолжаться, ведь инфраструктура — это витрина государства, а хорошие дороги часто буквально спасают жизни. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя успехи инициированной им национальной программы Большое строительство, Зеленский отметил, что за 2020 год дорог сделали в 10 раз больше, чем за предыдущие 10 лет.

— Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы. Мы построили много мостов, что тоже важно, — подчеркнул глава государства.

Поэтому на все упреки, что инфраструктурой занимаются в период пандемии, можно ответить простыми примерами.

— Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было — на Востоке Украины был большой пожар, и случалось, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна, — добавил Зеленский.

Не менее важным, по его словам, является обустройство нормальных условий на прилегающих к оккупированным зонам территориях.

— Инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ — этого не было, — подчеркнул президент и заверил, что инфраструктурная реформа будет продолжена.

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Также Зеленский добавил, что то же самое сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ. Это важные изменения и важные реформы не только в законах, на словах, но и на деле.

— Инфраструктуры в стране не было. Точнее, она была, но за нее было очень стыдно, дорог в Украине не было. Когда мы говорим о следующем шаге, я буду говорить об инвестициях, о концессии и так далее. А чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 Укравтодор обновил 10% всей сети государственных дорог, при том строительство и ремонт 1 км трасс обходились государству на 4,5 млн грн дешевле, чем в прошлом году.

Также Факты ICTV писали, что Зеленский подписал закон о социальной защите во время карантина.