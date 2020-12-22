Будівництво якісних доріг в Україні триватиме, адже інфраструктура – це вітрина держави, а хороші дороги часто буквально рятують життя. Про це в інтерв’ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський.

Коментуючи успіхи ініційованої ним національної програми Велике будівництво, Зеленський зазначив, що за 2020 рік доріг зробили удесятеро більше, ніж за попередні 10 років.

– Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас дійсно є шанс за чотири-п’ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли. Ми побудували багато мостів, що теж важливо, – підкреслив глава держави.

Тому на всі закиди, що інфраструктурою займаються в період пандемії, можна відповісти простими прикладами.

– Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на Сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. Зараз не за добу можна доїхати, а з’явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Нині ми бачимо, що інфраструктура важлива, – додав Зеленський.

Не менш важливим, за його словами, є облаштування нормальних умов на прилеглих до окупованих зон територіях.

– Інфраструктуру будуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – цього не було, – підкреслив президент і запевнив, що інфраструктурна реформа буде продовжена.

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Також Зеленський додав, що те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ. Це важливі зміни й важливі реформи не тільки в законах, на словах, а й на ділі.

– Інфраструктури в країні не було. Точніше, вона була, але за неї було дуже соромно, доріг в Україні не було. Коли ми кажемо про наступний крок, я говоритиму про інвестиції, про концесію тощо. А щоб когось запрошувати, треба розуміти, що людина повинна якось до тебе долетіти й доїхати, – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2020 року Укравтодор оновив 10% всієї мережі державних доріг, водночас будівництво і ремонт 1 км трас обходились державі на 4,5 млн грн дешевше, ніж минулого року.

Також Факти ICTV писали, що Зеленський підписав закон про соціальний захист під час карантину.