Рейтинг Батькивщины укрепился, Слуги народа ослаб — опрос

Четыре партии уверенно прошли бы в Верховную Раду, преодолев 5% проходной барьер, если бы парламентские выборы в Украине состоялись бы в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные проведенного 16-20 декабря опроса социологической группы Рейтинг.

Каким бы партиям отдали голоса:

Слуга народа — 21,1%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 17,3%;

Европейская солидарность — 15,2%;

Батькивщина — 10,9%.

Кроме того, высокие шансы преодолеть барьер у Радикальной партии и Украинской стратегии Гройсмана, за которые проголосовали бы по 4,8%.

Читайте: ВСУ, церкви и ГСЧС: кому больше всего доверяют украинцы

4,3% проголосовали бы за партию За майбутне, 3,8% — за партию Сила и честь, 3,5% — за Голос, по 3,4% — за Партию Шария и ВО Свобода, 3,3% — за УДАР Виталия Кличко.

Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Таким образом, за минувшие полтора месяца существенно вырос рейтинг у Батькивщины (на 2,9%) и у Украинской стратегии Гройсмана (на 1,7%), а снизился — у Слуги народа (на 1,6%). У остальных политсил изменение рейтинга не превышает 0,5%.

В ходе исследования 16-20 декабря методом личного формализованного интервью опросили 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.