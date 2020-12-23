Рейтинг Батьківщини зміцнився, Слуги народу ослаб – опитування

Чотири партії впевнено пройшли б до Верховної Ради, подолавши 5% прохідний бар’єр, якби парламентські вибори в Україні відбулися найближчим часом.

Про це свідчать дані проведеного 16-20 грудня опитування соціологічної групи Рейтинг.

Яким би партіям віддали голоси:

Слуга народу – 21,1%;

Опозиційна платформа – За життя – 17,3%;

Європейська солідарність – 15,2%;

Батьківщина – 10,9%.

Крім того, високі шанси подолати бар’єр у Радикальної партії і Української стратегії Гройсмана, за які проголосували б 4,8%.

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4,3% проголосували б за партію За майбутнє, 3,8% – за партію Сила і честь, 3,5% – за Голос, по 3,4% – за Партію Шарія та ВО Свобода, 3,3% – за УДАР Віталія Кличка.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Таким чином, за півтора місяці істотно виріс рейтинг у Батьківщини (на 2,9%) і в Української стратегії Гройсмана (на 1,7%), а знизився – у Слуги народу (на 1,6%). У решти політсил зміна рейтингу не перевищує 0,5%.

Під час дослідження 16-20 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю опитали 2 тисячі респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.