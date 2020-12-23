В Україні хочуть збільшити штрафи за екологічні порушення – забруднення навколишнього середовища, браконьєрство, неправильну утилізацію відходів.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.

– У нас є бажання істотно збільшити штрафи у межах комплексної реформи КУпАП у частині екологічних питань. Десь підвищення буде обмежене індексацією, але майже щодо всіх позицій плануємо значно збільшити штрафи – у кілька і навіть у десятки разів, – уточнив Роман Абрамовський.

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Нині в Україні за подібні порушення передбачені мізерні штрафи, наприклад, 17 або 32 грн.

За словами спікера, відповідний законопроект розглядається у Комітеті з питань правової політики Верховної Ради. Його розраховують ухвалити у першому кварталі 2021 року.

Проблема з утилізацією відходів в Україні

В Україні існує величезна проблема з утилізацією відходів, зокрема медичних.

Вона загострилася після поширення коронавірусу і збільшення кількості використаного обладнання.

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