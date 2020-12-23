В Україні хочуть збільшити штрафи за екологічні порушення – забруднення навколишнього середовища, браконьєрство, неправильну утилізацію відходів.
Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.
– У нас є бажання істотно збільшити штрафи у межах комплексної реформи КУпАП у частині екологічних питань. Десь підвищення буде обмежене індексацією, але майже щодо всіх позицій плануємо значно збільшити штрафи – у кілька і навіть у десятки разів, – уточнив Роман Абрамовський.
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Нині в Україні за подібні порушення передбачені мізерні штрафи, наприклад, 17 або 32 грн.
За словами спікера, відповідний законопроект розглядається у Комітеті з питань правової політики Верховної Ради. Його розраховують ухвалити у першому кварталі 2021 року.
Проблема з утилізацією відходів в Україні
В Україні існує величезна проблема з утилізацією відходів, зокрема медичних.
Вона загострилася після поширення коронавірусу і збільшення кількості використаного обладнання.
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