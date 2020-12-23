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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Выплаты ФЛП: помощь от государства получили 278 тыс. украинцев

22 декабря украинские физические лица-предприниматели и наемные работники получили финансовую компенсацию за введение январского локдауна, который повлияет на их деятельность. В общем единоразовую оплату в размере 8 тыс. грн получило 278 тыс. украинцев.

На это государство потратило 2,23 млрд грн. Однако это только первая очередь выплат, осуществляемых с помощью приложения Дія от Министерства цифровой трансформации.

Всего на платформе оформили заявки 312 тыс. человек.

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Выплаты для ФЛП

Предприниматели и наемные работники, чья деятельность пострадает в результате усиления карантина в январе, могут получить помощь от государства — 8 тыс. грн.

Оформить заявку можно в приложении Дія до 31 декабря. 14 декабря во время старта заявок на платформе Дія фиксировалась рекордное количество пользователей.

Источник: Михаил Федоров

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