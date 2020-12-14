Выплата помощи ФЛП: Дія фиксирует рекордное количество пользователей

Приложение Дія фиксирует рекордное количество пользователей. 14 декабря сотни тысяч человек посещают сайт одновременно, чтобы получить выплаты для физических лиц-предпринимателей и работников.

Министерство цифровых трансформаций предупреждает о возможных сбоях, связанных с пропускной способностью платформы.

— Если не удается подать заявление, попробуйте это сделать позже.

Оформить выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предприниматели могут до 31 декабря.

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Получение выплат предпринимателям

Предприниматели, чья деятельность пострадает в результате введения карантина в январе, могут получить финансовую помощь. Сумма выплаты — 8 тыс. грн, ее выделили как для работодателей, так и для наемных работников.

Как оформить заявку и получить средства, смотрите в материале Фактов ICTV.