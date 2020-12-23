Виплати ФОПам: допомогу від держави отримали 278 тис. українців

22 грудня українські фізичні особи-підприємці та наймані працівники отримали фінансову компенсацію за запровадження січневого локдауну, який вплине на їхню діяльність. Загалом одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн отримало 278 тис. українців.

На це держава витратила 2,23 млрд грн. Однак це тільки перша черга виплат, які здійснюються за допомогою додатку Дія від Міністерства цифрової трансформації.

Загалом на платформі оформили заявки 312 тис. осіб.

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Виплати для ФОПів

Підприємці та наймані працівники, чия діяльність постраждає внаслідок посилення карантину у січні, можуть отримати допомогу від держави – 8 тис. грн.

Оформити заявку можна у додатку Дія до 31 грудня. 14 грудня під час старту заявок на платформі Дія фіксувалася рекордна кількість користувачів.

Джерело: Михайло Федоров