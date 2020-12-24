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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

5 сфер, в которые следует инвестировать во время кризиса и после него

Удачно выбранное время для инвестирования — половина успеха дела. Если купить ценные бумаги во время кризиса, когда цены минимальны, можно неплохо заработать. В компании каких ниш вложиться сегодня и что будет перспективным завтра — далее в статье.

Коронавирусный кризис: кто в выигрыше

Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, самыми надежными для инвестиций были компании, которые работают с потребительскими товарами, производят медицинские товары или предоставляют коммунальные услуги. Если конкретнее — службы доставки, производители средств гигиены, разработчики вакцины против Covid-19, индустрия товаров для развлечений дома.

Сегодня мы уже стоим на пороге преодоления эпидемии, а следовательно — выхода из кризиса. Мировая экономика, скорее всего, будет успешно восстанавливаться в течение всего 2021, поэтому значительную часть средств сейчас можно направить на покупку акций западных компаний, в первую очередь — американских.

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Что будет расти после карантина, а что нет

По долгосрочным идеям, рассчитанным на восстановление экономики, можно рассмотреть акции крупнейших компаний гостиничного сектора — Hilton, Hyatt, Marriott. Потенциал роста этих бумаг может быть очень высоким.

Перспективно выглядят акции технологических компаний, которые смогли пережить тотальный локдаун без ощутимых потерь и банкротств. Зато в акции компаний, которые выиграли от пандемии, вкладывать не стоит, ведь с отменой карантина их финансовые показатели начнут ухудшаться.

гроші, монети

Когда пандемия утихнет, а большую часть ограничений отменят, должны вырасти акции авиакомпаний и авиапроизводителей. Например, перед началом эпидемии акция Delta Air Lines (NYSE: DAL) стоила $59,47, тогда как сейчас — $41,07. Таким образом, потенциал восстановления составляет почти 45%.

Если вы готовы ждать подорожания активов год-два, инвестиции в авиасферу могут стать хорошим решением. Если же вы хотите заработать быстрее, надо проанализировать отрасли, которые восстановятся после карантина быстрее (например, ресторанный бизнес).

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Грамотные инвестиции помогут не только сохранить деньги во время и после экономического спада, но и приумножить их. Но самому спрогнозировать это трудно — нужна помощь аналитиков и экспертов по инвестированию.

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