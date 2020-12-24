5 сфер, в которые следует инвестировать во время кризиса и после него

Удачно выбранное время для инвестирования — половина успеха дела. Если купить ценные бумаги во время кризиса, когда цены минимальны, можно неплохо заработать. В компании каких ниш вложиться сегодня и что будет перспективным завтра — далее в статье.

Коронавирусный кризис: кто в выигрыше

Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, самыми надежными для инвестиций были компании, которые работают с потребительскими товарами, производят медицинские товары или предоставляют коммунальные услуги. Если конкретнее — службы доставки, производители средств гигиены, разработчики вакцины против Covid-19, индустрия товаров для развлечений дома.

Сегодня мы уже стоим на пороге преодоления эпидемии, а следовательно — выхода из кризиса. Мировая экономика, скорее всего, будет успешно восстанавливаться в течение всего 2021, поэтому значительную часть средств сейчас можно направить на покупку акций западных компаний, в первую очередь — американских.

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Что будет расти после карантина, а что нет

По долгосрочным идеям, рассчитанным на восстановление экономики, можно рассмотреть акции крупнейших компаний гостиничного сектора — Hilton, Hyatt, Marriott. Потенциал роста этих бумаг может быть очень высоким.

Перспективно выглядят акции технологических компаний, которые смогли пережить тотальный локдаун без ощутимых потерь и банкротств. Зато в акции компаний, которые выиграли от пандемии, вкладывать не стоит, ведь с отменой карантина их финансовые показатели начнут ухудшаться.

Когда пандемия утихнет, а большую часть ограничений отменят, должны вырасти акции авиакомпаний и авиапроизводителей. Например, перед началом эпидемии акция Delta Air Lines (NYSE: DAL) стоила $59,47, тогда как сейчас — $41,07. Таким образом, потенциал восстановления составляет почти 45%.

Если вы готовы ждать подорожания активов год-два, инвестиции в авиасферу могут стать хорошим решением. Если же вы хотите заработать быстрее, надо проанализировать отрасли, которые восстановятся после карантина быстрее (например, ресторанный бизнес).

Грамотные инвестиции помогут не только сохранить деньги во время и после экономического спада, но и приумножить их. Но самому спрогнозировать это трудно — нужна помощь аналитиков и экспертов по инвестированию.

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