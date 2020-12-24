Пленки Тупицкого являются основанием для отстранения от работы в КСУ — Вениславский

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого могут на законных основаниях отстранить от работы, после аудизаписей, которые обнародовали в СМИ.
Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
Он отметил, что Тупицкого вызвали в Генпрокуратуру 28 декабря для вручения подозрения в связи с записями, на которых он обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда.
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— Пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное дело и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении, — рассказал Вениславский.
Уголовное дело возбудили по ст. 384 и ст. 386 УК Украины.
Вениславский добавил, что на заседании КСУ судьи должны поставить вопрос о том может ли Тупицкий занимать свою должность.
Пленки Тупицкого
Во времена работы судьей в Донецке Тупицкий принимал участие в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив ее на доверенное лицо.
В СМИ опубликовали записи, на которых уже после назначения в КСУ Тупицкий пытался отговорить свидетеля от дачи показаний правоохранителям и изъявлял желание получить денежное вознаграждение за урегулирование давнего корпоративного конфликта.
Речь идет о разговоре судьи с бизнесменом Владиславом Дрегером, который касался событий того времени.