Пленки Тупицкого являются основанием для отстранения от работы в КСУ — Вениславский

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого могут на законных основаниях отстранить от работы, после аудизаписей, которые обнародовали в СМИ.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что Тупицкого вызвали в Генпрокуратуру 28 декабря для вручения подозрения в связи с записями, на которых он обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда.

Читайте: Главу КСУ Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора

— Пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное дело и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении, — рассказал Вениславский.

Уголовное дело возбудили по ст. 384 и ст. 386 УК Украины.

Вениславский добавил, что на заседании КСУ судьи должны поставить вопрос о том может ли Тупицкий занимать свою должность.

Пленки Тупицкого

Во времена работы судьей в Донецке Тупицкий принимал участие в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив ее на доверенное лицо.

В СМИ опубликовали записи, на которых уже после назначения в КСУ Тупицкий пытался отговорить свидетеля от дачи показаний правоохранителям и изъявлял желание получить денежное вознаграждение за урегулирование давнего корпоративного конфликта.

Речь идет о разговоре судьи с бизнесменом Владиславом Дрегером, который касался событий того времени.