Плівки Тупицького є підставою для відсторонення від роботи в КСУ – Веніславський

Главу Конституційного суду України Олександра Тупицького можуть на законних підставах відсторонити від роботи, після аудіозаписів, які оприлюднили в ЗМІ.

Про це заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський.

Він зазначив, що Тупицького викликали у Генпрокуратуру 28 грудня для вручення підозри через записи, на яких він обговорює, як перешкоджати розслідуванню і діяльності суду.

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– Плівки, які були записані в рамках проведення досудового розслідування, легальні і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив проводити негласне стеження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пан Тупицький був викликаний для оголошення про підозру, – розповів Веніславський.

Кримінальну справу порушили за ст. 384 і ст. 386 КК України.

Веніславський додав, що на засіданні КСУ судді повинні поставити питання про те чи може Тупицький займати свою посаду.

Плівки Тупицького

За часів роботи суддею в Донецьку Тупицький брав участь у діях, які призвели до заволодіння майном заводу в Зугресі та, ймовірно, отримав свою частку на цьому підприємстві, оформивши її на довірену особу.

У ЗМІ опублікували записи, на яких вже після призначення в КСУ Тупицький намагався вмовити свідка від надання показань правоохоронцям і виявляв бажання отримати грошову винагороду за врегулювання давнього корпоративного конфлікту.

Йдеться про розмову судді з бізнесменом Владиславом Дрегером.