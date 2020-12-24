Раньше закупали в РФ: Украина начала производить лопасти для вертолетов

В Украине начали производство лопастей для винтокрылов. Запорожское предприятие Мотор Сич, которое специализируется на изготовлении и ремонте авиационных составляющих, провело успешные испытания деталей.
Это первая отечественная компания, которая занялась производством лопастей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожье. Он подчеркнул, что ранее Украина закупала такие детали только в Российской Федерации.
— Это очень символично и патриотично для нашей независимости.
Читайте: Зеленский хочет объединить запад и восток одной большой дорогой
В Украине изготовили ракеты РС-80 для нужд армии
Предприятие концерна Укроборонпром осенью завершило изготовление авиационных ракет РС-80. В октябре боеприпасы прошли испытания.
Их изготовили на нужды ВСУ и передали армии.