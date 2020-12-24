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Факты / Lifestyle / Техника
Людмила Богданова |

Раньше закупали в РФ: Украина начала производить лопасти для вертолетов

В Украине начали производство лопастей для винтокрылов. Запорожское предприятие Мотор Сич, которое специализируется на изготовлении и ремонте авиационных составляющих, провело успешные испытания деталей.

Это первая отечественная компания, которая занялась производством лопастей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожье. Он подчеркнул, что ранее Украина закупала такие детали только в Российской Федерации.

— Это очень символично и патриотично для нашей независимости.

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В Украине изготовили ракеты РС-80 для нужд армии

Предприятие концерна Укроборонпром осенью завершило изготовление авиационных ракет РС-80. В октябре боеприпасы прошли испытания.

Их изготовили на нужды ВСУ и передали армии.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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