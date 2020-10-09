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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине завершили испытания ракет РС-80 — их передадут армии

В Украине прошли испытания неуправляемых авиационных ракет РС-80. Тестирование проводились акционерной холдинговой компанией Артем, входящей в государственный концерн Укроборонпром.

— Нам удалось провести успешные огневые испытания, которые подтвердили качество и соответствие техническим условиям, — отметили в Укроборонпроме.

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Ракеты РС-80 изготовлены по заказу Министерства обороны Украины. Их применяют для поражения целей, танков, бронетранспортеров, ракет и тому подобное.

В компании заявляют о высокой эффективности таких боеприпасов и ожидают увеличения объемов государственного заказа.

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Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром

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