В Украине прошли испытания неуправляемых авиационных ракет РС-80. Тестирование проводились акционерной холдинговой компанией Артем, входящей в государственный концерн Укроборонпром.

— Нам удалось провести успешные огневые испытания, которые подтвердили качество и соответствие техническим условиям, — отметили в Укроборонпроме.

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Ракеты РС-80 изготовлены по заказу Министерства обороны Украины. Их применяют для поражения целей, танков, бронетранспортеров, ракет и тому подобное.

В компании заявляют о высокой эффективности таких боеприпасов и ожидают увеличения объемов государственного заказа.

ВСУ получили ракеты Javelin FGM-148E

В июне украинская армия получила груз с партией ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставка налажена с правительством США по программе Международные военные продажи — договор подписали в декабре 2019 года

Фото: Укроборонпром