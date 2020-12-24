PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Техніка
Людмила Богданова |

Раніше закуповували в РФ: Україна почала виробляти лопаті для гвинтокрилів

В Україні почали виробництво лопатей для гвинтокрилів. Запорізьке підприємство Мотор Січ, яке спеціалізується на виготовленні та ремонті авіаційних складових, провело успішні випробування деталей.

Це перша вітчизняна компанія, яка зайнялася виробництвом лопатей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя. Він підкреслив, що раніше Україна закуповувала такі деталі лише в Російській Федерації.

– Це дуже символічно для нашої незалежності та патріотично.

Читайте: Зеленський хоче об’єднати захід та схід однією великою дорогою

В Україні виготовили ракети РС-80 для потреб армії

Підприємство концерну Укроборонпром восени завершило виготовлення авіаційних ракет РС-80У жовтні боєприпаси пройшли випробування.

Їх виготовили на потреби ЗСУ та передали армії.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка