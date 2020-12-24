Раніше закуповували в РФ: Україна почала виробляти лопаті для гвинтокрилів

В Україні почали виробництво лопатей для гвинтокрилів. Запорізьке підприємство Мотор Січ, яке спеціалізується на виготовленні та ремонті авіаційних складових, провело успішні випробування деталей.

Це перша вітчизняна компанія, яка зайнялася виробництвом лопатей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя. Він підкреслив, що раніше Україна закуповувала такі деталі лише в Російській Федерації.

– Це дуже символічно для нашої незалежності та патріотично.

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В Україні виготовили ракети РС-80 для потреб армії

Підприємство концерну Укроборонпром восени завершило виготовлення авіаційних ракет РС-80. У жовтні боєприпаси пройшли випробування.

Їх виготовили на потреби ЗСУ та передали армії.