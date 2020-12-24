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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год

Президент Владимир Зеленский не планирует праздновать Новый год 2021 за границей.

Об этом заявила пресс-секретарь Юлия Мендель. Президент вместе с семьей будет отмечать новогодние праздники в Украине.

Информацию о праздновании в резиденции Синегора в селе Гута в Ивано-Франковской она не подтвердила.

Новый год 2021: где будет праздновать Зеленский

Накануне ряд украинских СМИ заявили о планах президента вместе с семьей и главой ОП Андреем Ермаком будут праздновать Новый год в Карпатах.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

В четверг, 24 декабря Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, которое отмечают 25 декабря.

Президент записал праздничное видеообращение.

Глава государства пожелал верующим мира, мира и процветания, а также выразил надежду, что добро и милосердие обязательно победят.

Источник: Pavlovsky News

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