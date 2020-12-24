Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Родждеством Христовым, которое отмечают 25 декабря.
Полный тект поздравления главы государства:
– Дорогие соотечественники! Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей в мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова!
Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе.
Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят.
Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь — когда завершается год, полный тяжелых испытаний.
Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга, носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, любимых, детей, нашей Украины.
Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, а на украинскую землю — тысячелетний мир и процветание.
Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его!
Читайте: Лучшие поздравления с Рождеством в открытках
Выходные на Рождество, по григорианскому календарю, насчитывают три дня.
То есть украинцы отдыхают 25, 26 и 27 декабря.