Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Родждеством Христовым, которое отмечают 25 декабря.

Полный тект поздравления главы государства:

– Дорогие соотечественники! Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей в мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова!

Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе.

Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят.

Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь — когда завершается год, полный тяжелых испытаний. Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга, носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, любимых, детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, а на украинскую землю — тысячелетний мир и процветание.

Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его!

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Выходные на Рождество, по григорианскому календарю, насчитывают три дня.

То есть украинцы отдыхают 25, 26 и 27 декабря.