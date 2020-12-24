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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Стало відомо, де Зеленський відсвяткує Новий рік

Президент Володимир Зеленський не планує святкувати Новий рік 2021 за кордоном.

Про це заявила прес-секретар Юлія Мендель. Президент разом із родиною відзначатиме новорічні свята в Україні.

Інформацію щодо святкування у резиденції Синьогора в селі Гута на Івано-Франківщині вона не підтвердила.

Новий рік 2021: де буде святкувати Зеленський

Напередодні низка українських ЗМІ заявили про плани президента разом із родиною та головою ОП Андрієм Єрмаком святкувати Новий рік в Карпатах.

Зеленський привітав українців з Різдвом

У четвер, 24 грудня Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, яке відзначають 25 грудня.

Президент записав святкове відеозвернення.

Голова держави побажав вірянам злагоди, миру і процвітання, а також висловив надію, що добро і милосердя обов’язково переможуть.

Джерело: Pavlovsky News

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