Новий рік 2021: де буде святкувати Зеленський

Президент Володимир Зеленський не планує святкувати Новий рік 2021 за кордоном.
Про це заявила прес-секретар Юлія Мендель. Президент разом із родиною відзначатиме новорічні свята в Україні.
Інформацію щодо святкування у резиденції Синьогора в селі Гута на Івано-Франківщині вона не підтвердила.
Напередодні низка українських ЗМІ заявили про плани президента разом із родиною та головою ОП Андрієм Єрмаком святкувати Новий рік в Карпатах.
Зеленський привітав українців з Різдвом
У четвер, 24 грудня Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, яке відзначають 25 грудня.
Президент записав святкове відеозвернення.
Голова держави побажав вірянам злагоди, миру і процвітання, а також висловив надію, що добро і милосердя обов’язково переможуть.
Джерело: Pavlovsky News