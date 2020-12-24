Украина не будет закрывать авиасообщение на новогодние праздники — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что правительство не планирует вводить ограничения на путешествия, в том числе авиасообщение, на новогодние праздники.

— Следующая тема, я думаю беспокоит многих — это планы по прекращению авиасообщения из-за пандемии, или ограничение путешествий на время праздников. Я хочу воспользоваться этой возможностью и заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение, — заверил министр.

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При этом, он обратился к украинцам с просьбой помнить, что пандемия бурлит, и нужно соблюдать максимальные меры безопасности во время путешествий.

— Будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире. Я имею в виду, форс-мажоров, связанных с пандемией, и нам не придется пересматривать это решение. Но сейчас позиция правительства такова, — добавил Кулеба.

Январский локдаун

Кабинет министров вводит общенациональный жесткий карантин на 17 дней — с 8 до 24 января 2021 (включительно), чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.

Кроме того, если ситуация резко ухудшится, правительство допускает, что локдаун могут ввести раньше.