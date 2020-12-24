Україна не закриватиме авіасполучення на новорічні свята – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що уряд не планує запроваджувати обмеження на подорожі, зокрема авіасполучення, на новорічні свята.

– Наступна тема, я думаю турбує багатьох – це плани щодо припинення авіасполучення через пандемію, або обмеження подорожей на час свят. Я хочу скористатися цією нагодою і запевнити, що таких планів немає. Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує запроваджувати якісь обмеження на авіасполучення, – запевнив міністр.

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При цьому, він звернувся до українців з проханням пам’ятати, що пандемія вирує, і дотримуватися максимальних заходів безпеки під час подорожей.

– Будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться у найближчі тижні у світі. Я маю на увазі, форс-мажорів, пов`язаних з пандемією, і нам не доведеться переглядати це рішення. Але зараз позиція уряду є такою, – додав Кулеба.

Січневий локдаун

Кабінет міністрів запроваджує загальнонаціональний жорсткий карантин на 17 днів — з 8 до 24 січня 2021 року (включно), щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, якщо ситуація різко погіршиться, уряд допускає, що локдаун можуть запровадити раніше.