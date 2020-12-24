Краткосрочная цель Украины в отношениях с Россией — выход на принцип мирного сосуществования.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с Россией — это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной. Это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, возобновить нашу территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата, и стратегические цели России относительно Украины останутся неизменными. А это деструктивные, разрушительные силы, — сказал Кулеба.

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Потому, по его словам, выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины.

— Потом, с изменением политики — это уже долгосрочная цель, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, суверенитета, украинского существования, как части западного мира и члена НАТО и ЕС, мы можем перейти к принципу сосуществования, когда мы будем терпеть друг друга и смотреть в новые возможности, — рассказал министр.

Кулеба указал, что после этого уже можно будет заглянуть дальше и “смотреть, на что мы можем выходить с РФ”.

Кроме того, министр добавил, что понимание необходимости этой стратегии есть не только у МИД, а и у правительства и СНБО.

Приоритеты МИД в 2021 году

Министерство иностранных дел в 2021 году видит приоритетными направлениями работы ведомства запуск Крымской платформы, как элемента противодействия российской агрессии, повышение эффективности взаимодействия с зарубежными украинцами и дипломатическую работу на новых географических направлениях.

Украинская дипломатия будет продолжать двигаться Азией и более предметно заниматься Африкой и Латинской Америкой.