Короткострокова мета України у відносинах з Росією – вихід на принцип мирного співіснування.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Особисто я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах з Росією – це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз є війна між Росією і Україною. Це факт. Ми повинні припинити війну, повернути мир в Україні, відновити нашу територіальну цілісність. Але ми розуміємо, що Росія від цього не зміниться, навіть коли ми досягнемо цього результату, і стратегічні цілі Росії щодо України залишаться незмінними. А це деструктивні, руйнівні сили, – сказав Кулеба.

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Тому, за його словами, вихід на принцип мирного співіснування відповідав би інтересам України.

– Потім, зі зміною політики – це вже довгострокова мета, коли Росія усвідомлює неминучість української незалежності, суверенітету, українського існування, як частини західного світу і члена НАТО і ЄС, ми можемо перейти до принципу співіснування, коли ми будемо терпіти один одного і дивитися в нові можливості, – розповів міністр.

Кулеба зазначив, що після цього вже можна буде заглянути далі і “дивитися, на що ми можемо виходити з РФ”.

Крім того, міністр додав, що розуміння необхідності цієї стратегії є не тільки у МЗС, а й в уряду і РНБО.

Пріоритети МЗС у 2021 році

Міністерство закордонних справ у 2021 році бачить пріоритетними напрямками роботи відомства запуск Кримської платформи як елемента протидії російській агресії, підвищення ефективності взаємодії із закордонними українцями та дипломатичну роботу на нових географічних напрямках.

Українська дипломатія продовжуватиме рухатися Азією і більш предметно займатися Африкою і Латинською Америкою.