В Крыму треснула копия Керченского моста

В оккупированном Крыму в Комсомольском парке города Керчь треснула уменьшенная копия незаконно построенного Керченского моста.

Однако, несмотря на аварийное состояние, мост не закрыли, там до сих пор гуляют горожане.

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Первые трещины на объекте появились еще в начале осени 2020 года.

Сейчас под конструкцией видны следы определенных штукатурных работ, однако там до сих пор наблюдаются разрывы и трещины.

Санкции за Керченский мост

ЕС расширил санкции против РФ за подрыв суверенитета Украины.

Решение приняли 1 октября.

В список попали физические и юридические лица, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

Источник: Крым.Реалии