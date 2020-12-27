В Крыму треснула копия Керченского моста

В оккупированном Крыму в Комсомольском парке города Керчь треснула уменьшенная копия незаконно построенного Керченского моста.
Однако, несмотря на аварийное состояние, мост не закрыли, там до сих пор гуляют горожане.
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Первые трещины на объекте появились еще в начале осени 2020 года.
Сейчас под конструкцией видны следы определенных штукатурных работ, однако там до сих пор наблюдаются разрывы и трещины.
Санкции за Керченский мост
ЕС расширил санкции против РФ за подрыв суверенитета Украины.
Решение приняли 1 октября.
В список попали физические и юридические лица, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.
Источник: Крым.Реалии