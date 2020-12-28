За прошедшие сутки на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали шесть обстрелов и один пролет БпЛА.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Его доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Обстрелы с миномета 82-го калибра и стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Лебединского. Возле Марьинки боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Авдеевки — с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В ответ на нарушение прекращения огня украинские военные открыли огонь. С начала текущих суток, 28 декабря, зафиксировали одно нарушение режима тишины.

В эти выходные, 26 декабря, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное.

Источник: Штаб ООС