Андрей Богдан долгое время считался главным советником Владимира Зеленского. Причем он не стеснялся советовать президенту даже публично. Но такая настойчивость достаточно быстро утомила Зеленского, поэтому он поменял скандального Богдана на более покорного Ермака.

После этого посыпалась и вся властная конфигурация, которую выстраивал Богдан. Поэтому вслед за ним на двери указали и премьер-министру Гончаруку, которого в команду Зеленского привел именно Богдан.

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Кабмин неожиданно возглавил экс-менеджер компании ДТЭК, малоизвестный в политических кругах и без президентских амбиций — Денис Шмыгаль.

Правда полностью изменить Кабмин Шмыгалю не дали. Битва за министерские портфели продолжалась весь год. Некоторых министров, как финансов или здравоохранения меняли по два раза в месяц.

Все это произошло во время коронакризиса, который не только сильно ударил по простым украинцам, но и не на шутку напугал народных избранников. Специальных защитных костюмов в то время даже у врачей не было.

В Раде полностью изменился дресс-код. Хотя далеко не все придерживались противоэпидемических требований. В итоге коронавирусом переболел каждый шестой нардеп во главе с руководством парламента. Но работа все же не остановилась. Подстраховала коллег заместитель Разумкова — Елена Кондратюк.

И все же больше всего чем запомнились нардепы — так это своими зашкварами. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прямо в сессионном зале рассматривал обнаженных женщин. А руководители Слуги Народа Давид Арахамия и Александр Корниенко на камеру обсуждали прелести своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Такое поведение народных избранников не могло не отметиться на общем рейтинге власти, который в течение года стремительно шел вниз.

Что только не делали кандидаты, чтобы сбросить с трона действующих мэров. И летали над городом, и танцевали, и снимали видео в TikTok, и даже делали целые кинопостановки.

Но все это было бесполезно, местные элиты — главные триумфаторы кампании. А вот Слуге народа так и не получилось повторить парламентский успех. Не помогла даже инициатива президента с опросами на избирательных участках.

В итоге партия Зеленского не получила своего мэра ни в одном областном центре. Но и такой результат в ней назвали победой.

А вот где точно нечем похвастаться власти, так это на антикоррупционном фронте, из-за чего президенту экстренно пришлось менять генпрокурора. Впервые в истории Украины генпрокурором стала женщина — представительница Слуги Народа Ирина Венедиктова.

Впрочем, очень быстро новый генпрокурор едва не попала в ловушку, когда НАБУ выдвинуло подозрение в вымогательстве взятки нардепу от монобольшинства, любителю плюшек Александру Юрченко. А Венедиктова в начале отказалась ее вручать.

И вообще конфликты между НАБУ и Офисом генпрокурора продолжались почти весь год. Но самой точки кипения достигли за дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в коррупции.

Также судьи Конституционного суда отменили уголовную ответственность за ложь в декларациях, в чем сами же и подозревались. После такого решения КС борьба с коррупцией в Украине фактически свелась на нет, что прямо грозило безвизовому режиму с ЕС и получению финансовой помощи от Запада.

Впоследствии нардепы хоть и восстановили отмененные нормы об обязательном декларировании состояния чиновниками, но поставить точку в этой истории все же не смогли.

Полномасштабная реформа Конституционного суда ожидается уже в следующем году — белого металлического Быка. А Бык, как известно, животное упрямое и настойчивое, которое почти всегда достигает цели. Главное — не раздражать его красной тряпкой.

Отставка главы КСУ

КСУ отреагировал на новости о возможной отставке главы Виктора Тупицкого. По словам представителей КСУ, его увольнение противоречит Конституции Украины, а именно статье 149-1.

Кроме того, они отметили, что решение об увольнении судьи может принимать только Конституционный суд. Также в КСУ подчеркнули, что для увольнения судьи нужно минимум 12 голосов судей.