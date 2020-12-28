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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Противоречит Конституции: КСУ отреагировал на возможную отставку Тупицкого

Конституционный суд Украины отреагировал на новости о возможной отставке главы Виктора Тупицкого. По словам представителей КСУ, его увольнение противоречит Конституции Украины, а именно статье 149-1.

Кроме того, они отметили, что решение об увольнении судьи может принимать только Конституционный суд.

— Судья увольняется с должности только в случае наступления определенного события или фактических обстоятельств, подтвержденных соответствующим актом.

Также в КСУ подчеркнули, что для увольнения судьи нужно минимум 12 голосов судей.

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Отставка председателя КСУ

28 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Виктора Тупицкого — главу КСУ.

На днях его вызвали на допрос, однако Тупицкий не появился.

Источник: Конституционный суд Украины

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