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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Работой Рады и Кабмина недовольны почти 80% украинцев – опрос

Работой правительства и Верховной Рады недовольны почти 80% украинцев. Лишь около 12% положительно оценивают их деятельность.

Такие результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг. В то же время деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 32% опрошенных, недовольны — 65%.

Работу председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова положительно оценивают 30% опрошенных, негативно- 51%. В то же время деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны — 65%.

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Еще 46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше всего нравится желание перемен, порядочность (17%), независимость от олигархов (13%).

Вместе с тем 40% украинцев не нравится во власти некомпетентность, еще 36% назвали зависимость от олигархов. Коррумпированность и хаотичность отметили 28% опрошенных.

Опрос проводила Социологическая группа Рейтинг с 16 до 20 декабря. Опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Накануне Рейтинг опубликовал еще одно исследование, согласно которому украинцам не нравится, как власть борется с коронавирусом.

В частности, действия парламента не поддерживает 77% респондентов, а Кабмина — 71%. Негативную оценку Министерству здравоохранения поставили 67% опрошенных.

Источник: Социологическая группа Рейтинг

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