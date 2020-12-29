В Инициативе Чистое небо новый участник: OTT-сервис Omega TV

К антипиратской Инициативе Чистое небо присоединился новый ассоциированный участник из телеком-сферы, OTT-сервис Omega TV.

Компания предоставляет партнерские технические решения вместе с контентом для ОТТ-провайдеров, сотрудничает с ведущими украинскими медиагруппами, а также с крупными зарубежными поставщиками платного ТВ, в частности с Discovery, Sony и Viasat.

— У нас молодая компания, вышли на рынок в 2017 году. И в процессе работы быстро поняли, что воровство контента тормозит развитие рынка, искажает его. Мы работаем с крупнейшей сетью провайдеров, и от них нам регулярно поступают жалобы на коллег по отрасли, которые транслируют нелегальный контент, создавая недобросовестную конкуренцию. Поэтому мы приняли решение присоединиться к Инициативе Чистое небо, чтобы в качестве ее участника иметь возможность эффективнее бороться с такими проявлениями пиратства, — комментирует заместитель директора Omega TV Андрей Соломаха.

У членов Чистого неба есть ряд привилегий и возможностей. Инициатива помогает своим участникам обнаруживать нелегальные размещения их контента в сети и дает доступ к внесению ресурсов, которые нарушили закон, на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database.

Также у членов Инициативы есть доступ к сервису SUDUM, который помогает блокировать украденный контент в сети, и кроме этого, возможность блокировать финансовые потоки пиратов в банках и платежных системах (Visa / MasterCard).

Участники Инициативы могут получить консультации экспертов в сфере защиты интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационную поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами Чистого неба.

— Повышение ответственности за проявления пиратства среди разных участников медиарынка, в частности провайдеров, это положительная тенденция, которая помогает усилить нашу борьбу против воровства контента. Уверен, что присоединение Omega TV к Чистому небупринесет еще больше результативности в этой борьбе и поможет в достижении нашей общей цели: формировании сильной креативной индустрии, которая будет развиваться по принципу приверженности праву интеллектуальной собственности, — отмечает руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

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— Присоединение такого участника рынка к Чистому небу — это очень знаково, поскольку бизнес-модель Omega TV отличается от многих ОТТ-провайдеров. Omega TV сотрудничает с большим количеством ISP-провайдеров и мы надеемся, что наши совместные усилия вместе с опытом Omega TV помогут увеличить вовлеченность в защиту авторских прав именно ISP-провайдеров, — добавил заместитель руководителя Инициативы Чистое небо Николай Фаенгольд.

Чистое небо объединяет единомышленников, которые разделяют общие принципы Инициативы, такие как приверженность праву интеллектуальной собственности, готовность решительно бороться за свой продукт, прекращать сотрудничество с теми, кто нарушает права правообладателей.

С пониманием того, что для борьбы с пиратством необходимы сплоченные действия всех игроков медиарынка, Чистое небо приглашает подавать заявки о вступлении: продакшн-компании, иностранные телеканалы и правообладателей, рекламные агентства, провайдеров программных услуг и всех, кому не безразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее мы писали, что Инициатива Чистое небо запустила горячую линию Против пиратства.