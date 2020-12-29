В Ініціативі Чисте небо новий учасник: OTT-сервіс Omega TV

До антипіратської Ініціативи Чисте небо приєднався новий асоційований учасник з телеком-сфери, OTT-сервіс Omega TV.

Компанія надає партнерські технічні рішення разом з контентом для ОТТ-провайдерів, співпрацює з провідними українськими медіагрупами, а також з великими закордонними постачальниками платного ТБ, зокрема з Discovery, Sony та Viasat.

– У нас молода компанія, вийшли на ринок у 2017 році. І в процесі роботи швидко зрозуміли, що крадіжка контенту гальмує розвиток ринку, спотворює його. Ми працюємо з найбільшою мережею провайдерів, і від них нам регулярно надходять скарги на колег по галузі, які транслюють нелегальний контент, створюючи недобросовісну конкуренцію. Тому ми прийняли рішення приєднатися до Ініціативи Чисте небо, щоб в якості її учасника мати можливість ефективніше боротися з такими проявами піратства, – коментує заступник директора Omega TV Андрій Соломаха.

У членів Чистого неба є ряд привілеїв та можливостей. Ініціатива допомагає своїм учасникам виявляти нелегальні розміщення їх контенту в мережі та дає доступ до внесення ресурсів, які порушили закон, на сервіс blacklists.org.ua і на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database.

Також у членів Ініціативи є доступ до сервісу SUDUM, який допомагає блокувати вкрадений контент в мережі, і крім цього, можливість блокувати фінансові потоки піратів в банках та платіжних системах (Visa/MasterCard).

Учасники Ініціативи можуть отримати консультації експертів у сфері захисту інтелектуальної власності, допомогу у взаємодії з державними органами, інформаційну підтримку, а також обмін досвідом з іншими членами і партнерами Чистого неба.

– Підвищення відповідальності за прояви піратства серед різних учасників медіаринку, зокрема провайдерів, це позитивна тенденція, яка допомагає посилити нашу боротьбу проти крадійства контенту. Впевнений, що приєднання Omega TV до Чистого неба принесе ще більше результативності в цій боротьбі та допоможе у досягненні нашої спільної мети: формування сильної креативної індустрії, яка буде розвиватися за принципом прихильності праву інтелектуальної власності, – зазначив керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

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– Приєднання такого учасника ринку до Чистого неба — це дуже знаково, оскільки бізнес-модель Omega TV відрізняється від багатьох ОТТ-провайдерів. Omega TV співпрацює з великою кількістю ISP-провайдерів і ми сподіваємося, що наші спільні зусилля разом з досвідом Omega TV допоможуть збільшити залученість в захист авторських прав саме ISP-провайдерів, – додав заступник керівника Ініціативи Чисте небо Микола Фаєнгольд.

Чисте небо об’єднує однодумців, які поділяють спільні принципи Ініціативи, такі як прихильність праву інтелектуальної власності, готовність рішуче боротися за свій продукт, припиняти співпрацю з тими, хто порушує права правовласників.

З розумінням того, що для боротьби з піратством необхідні згуртовані дії всіх гравців медіаринку, Чисте небо запрошує подавати заявки про вступ: продакшн-компанії, іноземні телеканали й правовласників, рекламні агентства, провайдерів програмних послуг і всіх, кому не байдужа тема захисту прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ініціатива Чисте небо запустила гарячу лінію Проти піратства.