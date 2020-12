Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Она заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Великобританией после Brexit.

Законопроект сохранит преференциальный доступ украинских товаров на британском рынке и создаст зоны свободной торговли между государствами. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.

Также соглашение усиливает политическое партнерство двух государств в противодействии российской агрессии.

The UK welcomes @ZelenskyyUA signing the law ratifying the ???????????????? Strategic Partnership Agreement. The SPA will come into force on 1 January 2021 to boost political, trade and security cooperation between our two countries. #UKandUkraine

— UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) December 29, 2020