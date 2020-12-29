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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Зеленский подписал ратификацию соглашения о партнерстве с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Она заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Великобританией после Brexit.

Законопроект сохранит преференциальный доступ украинских товаров на британском рынке и создаст зоны свободной торговли между государствами. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.

Также соглашение усиливает политическое партнерство двух государств в противодействии российской агрессии.

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— Великобритания приветствует подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, которым ратифицируется британско-украинское соглашение о стратегическом партнерстве, которое вступит в силу 1 января 2021 и активизирует сотрудничество в сферах политики, торговли и безопасности между нашими странами, — заявило посольство Великобритании в Украине в социальных сетях.

8 октября Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве во время визита президента Владимира Зеленского.

Источник: Посольство Великобритании в Украине

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