PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Зеленський підписав ратифікацію угоди про партнерство з Британією

Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Вона замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після Brexit.

Законопроект збереже преференційний доступ українських товарів на британському ринку та створить зони вільної торгівлі між державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.

Також угода посилює політичне партнерство двох держав у протидії російській агресії.

Читайте: Україна може у лютому підписати угоду про “відкрите небо” з ЄС

– Велика Британія вітає підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство, що набуде чинності 1 січня 2021 року та активізує співробітництво у сферах політики, торгівлі й безпеки між нашими країнами, – заявило посольство Британії в Україні у соціальних мережах.

8 жовтня Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство під час візиту президента Володимира Зеленського.

Джерело: Посольство Великої Британії в Україні

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору