Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Вона замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після Brexit.

Законопроект збереже преференційний доступ українських товарів на британському ринку та створить зони вільної торгівлі між державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.

Також угода посилює політичне партнерство двох держав у протидії російській агресії.

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– Велика Британія вітає підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство, що набуде чинності 1 січня 2021 року та активізує співробітництво у сферах політики, торгівлі й безпеки між нашими країнами, – заявило посольство Британії в Україні у соціальних мережах.

The UK welcomes @ZelenskyyUA signing the law ratifying the ???????????????? Strategic Partnership Agreement. The SPA will come into force on 1 January 2021 to boost political, trade and security cooperation between our two countries. #UKandUkraine — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) December 29, 2020

8 жовтня Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство під час візиту президента Володимира Зеленського.

Джерело: Посольство Великої Британії в Україні