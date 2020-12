Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Вона замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після Brexit.

Законопроект збереже преференційний доступ українських товарів на британському ринку та створить зони вільної торгівлі між державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.

Також угода посилює політичне партнерство двох держав у протидії російській агресії.

Читайте: Україна може у лютому підписати угоду про “відкрите небо” з ЄС

The UK welcomes @ZelenskyyUA signing the law ratifying the ???????????????? Strategic Partnership Agreement. The SPA will come into force on 1 January 2021 to boost political, trade and security cooperation between our two countries. #UKandUkraine

— UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) December 29, 2020