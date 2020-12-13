11 февраля Украина может подписать соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом — на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов.
— Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об “открытом небе” подпишем на Совете ассоциации, — прокомментировала вице-премьер.
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Она отметила, что на момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания соглашения об “открытом небе” будут завершены.
По словам Стефанишиной, соглашение — это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на рынок авиаперевозок ЕС, дешевле билеты и больше рейсов.
Однако для подписания соглашения Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.
Курс Украины в ЕС
В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас курс Украины в Евросоюз актуален как никогда.
По его словам, Украина заинтересована в расширении доступа к внутреннему рынку ЕС, обновлении торговой части Соглашения об ассоциации и так называемом промышленном безвизе.