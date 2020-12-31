Сколько стоит такси в Киеве на Новый год — цена и направления

Столица уже активно готовится к празднованию Нового 2021 года. Город украсили яркими огнями и обустроили множество крутых локаций на свежем воздухе, где можно весело провести время.

Ехать на общественном транспорте часто бывает не очень удобно и долго.

Мы проанализировали, сколько стоит такси в Киеве на Новый год и можно ли доехать до центра не за все деньги мира.

Цены сравнивали среди трех самых популярных сервисов такси: Bolt, Uber и Uklon.

Bolt

В этом сервисе можно вызвать изолированное такси, авто с автокреслом и авто, в котором разрешено ехать с животными.

В центр:

С Оболони на Майдан — 101 грн.

С Левобережной на Майдан — 119 грн.

С Голосеевской на Майдан — 125 грн.

С Академгородка на Майдан — 184 грн.

Спальные районы:

С Левобережной на Оболонь — 126 грн.

С Левобережной на Троещину — 132 грн.

С Оболони на Троещину — 100 грн.

С Виноградаря на Голосеевскую — 142 грн.

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Uber

Здесь кроме авто по классу можно выбрать поездку на несколько человек. То есть, когда из одного района несколько пользователей хотят поехать в одном направлении. Тогда стоимость проезда делится на всех.

В центр:

С Оболони на Майдан — 79 грн.

С Левобережной на Майдан — 96 грн.

С Голосеевской на Майдан — 81 грн.

С Академгородка на Майдан — 121 грн.

Спальные районы:

С Левобережной на Оболонь — 110 грн.

С Левобережной на Троещину — 82 грн.

С Оболони на Троещину — 87 грн.

С Виноградаря на Голосеевскую — 176 грн.

Uklon

В Uklon можно выбирать автомобили по классам.

В центр:

С Оболони на Майдан — 82 грн.

С Левобережной на Майдан — 96 грн.

С Голосеевской на Майдан — 90 грн.

С Академгородка на Майдан — 113 грн.

Спальные районы:

С Левобережной на Оболонь — 122 грн.

С Левобережной на Троещину — 96 грн.

С Оболони на Троещину — 95 грн.

С Виноградаря на Голосеевскую — 122 грн.

Все цены указаны по состоянию на 13.00.

На Новый год 2021 общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше. Речь идет о работе всего наземного общественного транспорта и подземки.

В то же время движение маршруток, трамваев и троллейбусов, которые проходят возле станций метрополитена, согласуют со временем отправления последних поездов.