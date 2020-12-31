Сколько стоит такси в Киеве на Новый год — цена и направления

Столица уже активно готовится к празднованию Нового 2021 года. Город украсили яркими огнями и обустроили множество крутых локаций на свежем воздухе, где можно весело провести время.
Ехать на общественном транспорте часто бывает не очень удобно и долго.
Мы проанализировали, сколько стоит такси в Киеве на Новый год и можно ли доехать до центра не за все деньги мира.
Цены сравнивали среди трех самых популярных сервисов такси: Bolt, Uber и Uklon.
Bolt
В этом сервисе можно вызвать изолированное такси, авто с автокреслом и авто, в котором разрешено ехать с животными.
В центр:
- С Оболони на Майдан — 101 грн.
- С Левобережной на Майдан — 119 грн.
- С Голосеевской на Майдан — 125 грн.
- С Академгородка на Майдан — 184 грн.
Спальные районы:
- С Левобережной на Оболонь — 126 грн.
- С Левобережной на Троещину — 132 грн.
- С Оболони на Троещину — 100 грн.
- С Виноградаря на Голосеевскую — 142 грн.
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Uber
Здесь кроме авто по классу можно выбрать поездку на несколько человек. То есть, когда из одного района несколько пользователей хотят поехать в одном направлении. Тогда стоимость проезда делится на всех.
В центр:
- С Оболони на Майдан — 79 грн.
- С Левобережной на Майдан — 96 грн.
- С Голосеевской на Майдан — 81 грн.
- С Академгородка на Майдан — 121 грн.
Спальные районы:
- С Левобережной на Оболонь — 110 грн.
- С Левобережной на Троещину — 82 грн.
- С Оболони на Троещину — 87 грн.
- С Виноградаря на Голосеевскую — 176 грн.
Uklon
В Uklon можно выбирать автомобили по классам.
В центр:
- С Оболони на Майдан — 82 грн.
- С Левобережной на Майдан — 96 грн.
- С Голосеевской на Майдан — 90 грн.
- С Академгородка на Майдан — 113 грн.
Спальные районы:
- С Левобережной на Оболонь — 122 грн.
- С Левобережной на Троещину — 96 грн.
- С Оболони на Троещину — 95 грн.
- С Виноградаря на Голосеевскую — 122 грн.
Все цены указаны по состоянию на 13.00.
На Новый год 2021 общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше. Речь идет о работе всего наземного общественного транспорта и подземки.
В то же время движение маршруток, трамваев и троллейбусов, которые проходят возле станций метрополитена, согласуют со временем отправления последних поездов.