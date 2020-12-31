Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно нашли два предмета похожих на гранаты. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы убийством и хулиганства.

Жителей дома эвакуировали, после проверки стало известно, что в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Сейчас правоохранители пытаются установить лица, которые могут быть причастны к этому событию.

Сам Шабунин на своей странице в Facebook написал, что его маме подложили взрывное устройство под дверь, чтобы запугать его.

— Очевидно, что это мне такой “привет”, а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит, — считает он.

Вечером 30 декабря возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Около 21.20 в полицию поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры лежит взрывчатка. По предварительной информации, она состоит из двух гранат и черной коробки.

Виталий Шабунин — председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции, экс-председатель Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (2015-2017 гг.), Член партии Демократический альянс.