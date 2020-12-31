Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному знайшли два предмети схожі на гранати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством та хуліганства.

Жителів будинку евакуювали, після перевірки стало відомо, що в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до цієї події.

Сам Шабунін на своїй сторінці в Facebook написав, що його мамі підклали вибуховий пристрій під двері, щоб залякати його.

– Очевидно, що це мені такий “привіт”, а не 69-річній жінці похилого віку, яка вже майже нічого не бачить, – вважає він.

Ввечері 30 грудня біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Близько 21.20 в поліцію надійшла інформація про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири лежить вибухівка. За попередньою інформацією, вона складається з двох гранат і чорної коробки.

Віталій Шабунін – голова Громадської організації Центру протидії корупції, екс-голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (2015-2017 рр.), член партії Демократичний альянс.