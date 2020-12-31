PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо вибухівки під дверима матері Шабуніна

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному знайшли два предмети схожі на гранати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством та хуліганства.

Жителів будинку евакуювали, після перевірки стало відомо, що в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до цієї події.

Сам Шабунін на своїй сторінці в Facebook написав, що його мамі підклали вибуховий пристрій під двері, щоб залякати його.

– Очевидно, що це мені такий “привіт”, а не 69-річній жінці похилого віку, яка вже майже нічого не бачить, – вважає він.

Ввечері 30 грудня біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Близько 21.20 в поліцію надійшла інформація про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири лежить вибухівка. За попередньою інформацією, вона складається з двох гранат і чорної коробки.

Віталій Шабунін – голова Громадської організації Центру протидії корупції, екс-голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (2015-2017 рр.), член партії Демократичний альянс.

Джерело: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка