Украинцам, которые вернулись из Сирии, помогут с адаптацией к обычной жизни — МИД

В Украину вернулись граждане, которые почти три года провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии. Им помогут с адаптацией к обычной жизни.
Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины (МИД Украины) со ссылкой на комментарий первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.
— Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в частности с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа, — отмечает Эмине Джапарова.
По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины, в лагерях для беженцев на территории Сирии еще остались украинские граждане, в том числе крымские татары.
— МИД в сотрудничестве с Офисом президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину, — добавила заместитель.
Девять украинцев вернулись из Сирии домой
Ночью 1 января завершилась операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.
Девять человек, две женщины и семеро детей, находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии.
Для возвращения украинцев домой были привлечены дипломаты и спецслужбы.