Українцям, які повернулися з Сирії, допоможуть з адаптацією до звичайного життя – МЗС

В Україну повернулися громадяни, які майже три роки провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії. Їм допоможуть з адаптацією до звичайного життя.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України (МЗС України) з посиланням на коментар першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

– Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптацією до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу, – зазначає Еміне Джапарова.

За словами першого заступника міністра закордонних справ України, в таборах для біженців на території Сирії ще залишилися українські громадяни, зокрема кримські татари.

– МЗС у співпраці з Офісом президента України, іншими державними органами докладе всіх можливих зусиль для забезпечення їх повернення на Батьківщину, – додала заступник.

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